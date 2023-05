Marcelo felicita Erdogan pela reeleição para um novo mandato à frente da Turquia

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais, que se realizou este domingo.







Numa nota de um parágrafo publicada na página da Presidência da República pode ler-se o seguinte: "O Presidente da República felicitou o Presidente da Turquia, Recep T. Erdogan, pela sua reeleição para um novo mandato à frente dos destinos da Turquia, nossa aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)".Os resultados oficiais finais devem ser anunciados no início desta semana, apesar de a Alta Comissão Eleitoral já ter confirmado a vitória do atual chefe de Estado turco. Resultados preliminares e não oficiais colocavam o atual Presidente da Turquia à frente na segunda volta das eleições , quando estavam apuradas 98% das mesas de voto.Erdogan já tinha reivindicado a vitória na segunda volta das eleições presidenciais que decorreram este fim-de-semana no país, enquanto o adversário lamentou o resultado."A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país nos próximos cinco anos", afirmou Erdogan, em frente à sua residência em Istambul, para onde uma multidão entusiasmada convergiu nas últimas horas.Perante os apoiantes, o chefe de Estado, que está há 20 anos no poder, garantiu que vai cumprir "todas as promessas feitas ao povo" e salientou que cada eleição é "um renascimento".Por seu lado, o opositor Kemal Kiliçdaroglu expressou a sua "tristeza" pelo futuro da Turquia. "Estou profundamente triste com as dificuldades que o país enfrenta", disse o candidato derrotado e líder do principal partido da oposição da Turquia, falando na sede do seu partido, em Ancara.Erdogan - que desde 2017 assumiu, após um referendo constitucional, um estrito regime presidencialista com crescentes características autoritárias - consolidou-se como favorito na primeira volta ao obter 49,5% dos votos expressos (muito perto da fasquia dos 50% que evitaria uma segunda ronda), face aos 44,9% do líder opositor, que contestou os resultados oficiais.As assembleias de voto encerraram às 17:00 locais, menos duas horas em Lisboa. A oposição turca denunciou irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, como ataques físicos contra observadores eleitorais na região Sudoeste e votos falsos.A Turquia tem cerca de 85 milhões de habitantes e mais de 61 milhões de eleitores inscritos num processo em que o voto é obrigatório.