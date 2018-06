O funeral de Maëlys de Araujo, morta no verão passado em França, vai realizar-se sábado, numa altura em que análises revelaram que a menina luso-descendente não foi violada antes de morrer, corroborando com a versão do autor confesso da sua morte.De acordo com as mais recentes análises, Maëlys tinha uma mandíbula fraturada, provocada por fortes agressões que terão sido a causa da sua morte. Não foram encontradas mais fraturas ou lesões.O misterioso desaparecimento desta criança de nove anos, durante uma festa de casamento na tarde de 27 de Agosto de 2017, emocionou a França.Preso após os acontecimentos, Nordhal Lelandais, um antigo soldado de 35 anos, confessou em fevereiro que tinha morto "involuntariamente" Maëlys.A quase totalidade dos restos da criança foi encontrada segundo as suas indicações.O corpo da criança foi entregue aos seus pais que decidiram enterrá-lo em Tour du Pin, no norte de Isère, uma vila de 8.000 habitantes, na qual têm laços familiares.A cerimónia, que ocorrerá na igreja às 12:30 (13:30 em Lisboa), "será aberta ao público", até ao limite de 400 pessoas, mas "os familiares não querem que a imprensa esteja presente para garantir a serenidade da cerimónia, nem a sua presença no cemitério, para o enterro decorrer na intimidade", indicou a prefeitura em comunicado.De modo a permitir que o máximo de pessoas possa assistir à cerimónia, foi instalado um écran gigante no pátio.Os pais de Maëlys, Joachim de Araujo e Jennifer Cleyet-Marrel, sublinharam o seu desejo de um momento de "recolhimento" em memória da sua filha mais nova e de um enterro reservado à família e aos mais próximos.Para já "nada contraria a tese de Nordahl Lelandais", que afirmou ter matado involuntariamente a rapariga com um violento golpe na cara, segundo uma fonte ligada ao processo.