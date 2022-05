Brasil: 35 pessoas já morreram devido às chuvas fortes

Em apenas 24 horas, entre as 23:00 de sexta-feira e as 11:00 de sábado (entre as 3:00 e as 15:00 de sábado em Lisboa), a cidade de Recife registou 70% da previsão de chuvas para todo o mês de maio. As chuvas que afetam o estado do nordeste do Brasil já levaram à morte de pelo menos 35 pessoas desde o início da semana, segundo os dados oficiais.





As chuvas causaram vários deslizamentos e inundações em todo o estado de Pernambuco, principalmente no Recife e região metropolitana, que arrastaram os bairros pelas encostas.O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou a nomeação de 92 novos membros do Corpo de Bombeiros, que tomarão posse a partir de 6 de junho, para reforçar as operações de resgate das vítimas das enchentes, avançou o jornal O Globo.O governador solicitou ainda o apoio de efetivos das Forças Armadas, de embarcações e aeronaves do exército brasileiro.20 das vítimas morreram no deslizamento de terras numa vila em Ibura, zona sul do Recife segundo o último boletim da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) brasileira. A autarquia da cidade de Camaragibe confirmou mais seis mortos, na sequência de outro deslizamento de terras numa área arborizada da cidade.Desde o início das chuvas fortes pelo menos 500 pessoas ficaram desalojadas, o que levou a autarquia do Recife a abrir escolas e creches para acomodar famílias que tiveram de deixar as suas casas. Outras 32 mil famílias foram incentivadas a retirarem-se de áreas de risco e têm encontrado refúgio em instalações municipais, em casas de amigos ou parentes.Esta já é a quarta vez que ocorreram inundações no país nos últimos cinco meses. No final de dezembro e início de janeiro dezenas de pessoas morreram e dezenas de milhares tiveram de ser deslocadas devido às chuvas que atingiram o estado da Bahia, também no nordeste do Brasil. Outras inundações no final de janeiro, em São paulo, levaram à morte de pelo menos 18 pessoas e em fevereiro, chuvas torrenciais no Rio de Janeiro mataram mais de 230 pessoas, especialmente entre os habitantes das zonas montanhosas.Durante o ano de 2021 grande parte do país do sul da América esteve em seca severa, no entanto as chuvas fortes começaram a chegar no final do ano. As inundações e as grandes mudanças repentinas no clima têm aumentado o debate sobre o potencial papel da crise climática no país e também demonstrou a necessidade de se atuar sobre o planeamento urbano do país, que muitas vezes é aleatório.Muitas das mortes de sexta e sábado ocorreram na capital pernambucana, Recife. Como em muitas áreas urbanas no Brasil, muitos bairros do Recife foram construídos em locais vulneráveis a deslizamentos de terra, sem que tenha havido grande planeamento ou controlo.