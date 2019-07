Mais de 540 norte-coreanos fugiram para a Coreia do Sul no primeiro semestre de 2019, mais 12% do que em igual período do ano passado, informou esta terça-feira o Governo sul-coreano.

Entre janeiro e junho deste ano, 546 norte-coreanos fugiram desertaram para o país vizinho, quando em igual período de 2018 tinham sido registados 487, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Unificação sul-coreano.