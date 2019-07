Uma menina de 12 anos, emigrante da América Central, descreveu como foi a sua estadia de quase duas semanas no centro de detenção da Patrulha de Fronteira em Clint, Texas, dizendo aos seus advogados que as crianças não tinham comida suficiente e eram "maltratadas".

Numa entrevista à Associated Press, a menina contou em espanhol que dormia no chão, recebendo comida que tinha um sabor "muito mau" e ouvindo gritos de outras crianças. A agência noticiosa decidiu não divulgar o nome da menina ou a sua origem, por razões de segurança da sua família. De acordo com os advogados, ela chegou aos Estados Unidos a 23 de maio, acompanhada pela sua tia e a sua irmã de 6 anos. As irmãs foram imediatamente separadas da tia, que ainda está detida. A sua mãe está nos EUA, tendo chegado há quatro anos, depois de ter escapado a um marido violento; as meninas e a tia seguiram-na este ano, depois de ele as ameaçar.



Ainda segundo a segundo a mesma entrevista, "as crianças não podiam brincar ou tomar banho" e as mais jovens "choravam pela mãe, pelo pai, pela tia, de quem sentiam falta". Mais: "Elas choravam e eram trancadas." Os agentes da Patrulha de Fronteira eram "maus para nós", deixando algumas crianças incapazes de dormir. "Era feio lá", acrescentou a menina.