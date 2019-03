María Gombau e o namorado, Gabriel, são suspeitos de ter matado os dois filhos, de três anos e meio e de cinco meses em Godella, Valência. De acordo com o jornal ABC, María tinha recentemente convidado as amigas para uma festa de despedida.

As crianças foram encontradas mortas na quinta-feira, dia 14. No sábado anterior, María contactou várias amigas. "Vão tirar-nos a casa", disse. "Não sei ainda o que faremos, passaram-se muitas coisas. Preciso de te contar", afirmou a outra. "Passaram-se muitas coisas, e agora se formos embora para não voltar gostava que conhecesses a minha filha e que visses Amiel, como se fosse a última vez.

De acordo com o jornal ABC, as amigas pensavam que Gabriel, o namorado de María e pai das crianças, não queria a sua presença. Quando Cristina, uma das amigas, procurou María em casa na quarta-feira, Gabriel disse que ela não estava e tinha ido passear sozinha. "As crianças estavam bem", afirmou. Terá sido a última pessoa a vê-las vivas, além da família. À meia-noite de quinta-feira, seriam encontradas mortas atrás da casa onde viviam.

As duas crianças morreram na sequência de lesões na cabeça. Os pais foram colocados sob prisão preventiva. Dois dias antes da sua morte, as autoridades passaram pela casa mas viram que as crianças se encontravam em boas condições.

María Godella foi encontrada pelas autoridades dentro de um bidão, quase nua e com medo. "Se não escapo, mata-me", disse aos agentes. Depois de ser sujeita a um interrogatório durante horas, revelou onde estavam os corpos das crianças. O pai delas, quando viu os polícias, afirmou: "Não se preocupem. Estão os três mortos". Referia-se aos filhos e à namorada.

Mais tarde, María disse ter cometido o crime porque tinha sido uma ordem de Deus. Os amigos garantem que a mãe adorava os filhos. As autoridades ainda estão a tentar descobrir as circunstâncias do homicídio e o envolvimento do pai.