Encontrados cadáveres de mãe e filho desaparecidos em Tenerife

A polícia espanhola encontrou os corpos de uma mãe e filho, de 10 anos, alemães que estavam desaparecidos desde a última terça-feira no município de Adeje, em Tenerife, Espanha.



A mulher e os dois filhos tinham viajado até à ilha de Tenerife na semana passada para visitar o pai que vivia lá, segundo fontes próximas à investigação.



Alguns turistas encontraram o menino num trilho na zona de Taucho, uma montanha ao sul de Tenerife, cheio de terra e a chorar. O menino não falava espanhol e foi levado ao comando da Guardia Civil.



Segundo o jornal, a criança disse que o seu pai levou a família para uma caverna e que os agrediu. Contou ainda que viu muito sangue e fugiu.



O homem foi identificado e preso no seu apartamento. Desde quarta-feira que está sob custódia da Guardia Civil.



Um grande dispositivo com cerca de 100 pessoas foi mobilizado para localizar a mulher e a criança desaparecidas com recurso a meios terrestres e aéreos, com dois helicópteros. O nevoeiro complicou as buscas.