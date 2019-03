Dois irmãos bebés encontrados mortos em Espanha

O pai dos meninos terá dito que a mulher tentou afogar as crianças na noite de quarta-feira, após uma discussão acesa entre o casal. No entanto, as versões dos dois são contraditórias, pelo que as circunstâncias das mortes ainda estão por apurar.



A última vez que as crianças tinham sido vistas tinha sido na tarde de quarta-feira. As autoridades deram conta do desaparecimento na manhã desta quinta-feira quando vizinhos da família alertaram a polícia para a mãe das crianças a correr nua pela rua, alegadamente a fugir do marido.



A imprensa espanhola avança que ambos os progenitores sofrem de problemas do foro psiquiátrico. Ambos na casa dos 30 anos, ele de nacionalidade belga e ele de nacionalidade mexicana, o casal de emigrantes vivia com os filhos em Valência, Espanha. O pai trabalhava como cozinheiro numa cadeia de restaurantes, de onde foi despedido em meados de fevereiro devido a vários conflitos com o proprietário e rumores de toxicodependência.

A Guardia Civil espanhola encontrou sem vida os dois irmãos que tinham sido dados como desaparecidos em Godella, Valência. Os pais foram interrogados pela polícia e encontram-se sob suspeita de crime.De acordo com o El País, a mãe das crianças terá conduzido as autoridades ao local onde estavam enterrados os cadáveres, depois de horas de interrogatório onde mostrou pouca vontade de colaborar com a polícia.