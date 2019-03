As forças anti-jihadistas apoiadas pelos Estados Unidos estimaram hoje em cerca de 5.000 o número de pessoas ainda existente no último reduto do grupo Estado Islâmico no leste da Síria, adiantando que a batalha pode durar vários dias.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança árabe-curda apoiada pela coligação internacional de combate ao terrorismo liderada por Washington, tentam desalojar os extremistas do Estado Islâmico (EI) do seu último reduto, a aldeia de Baghouz, perto da fronteira iraquiana.