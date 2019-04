María Sevilla está acusada de rapto de menores depois de ter recusado entregar a custódia da criança de 11 anos ao pai. Os menores não iam à escola e a filha mais nova cheirou os polícias em vez de falar com eles.

A descrição das autoridades espanholas é dura: S., assim identificam o menino de 11 anos, parecia um "animal", com dificuldades em falar e escrever devido à ausência de escolarização quando foi encontrado pela polícia, quase dois anos depois de ter sido raptado pela mãe e viver em paradeiro desconhecido, afastado do pai e da civilização. A criança foi encontrada numa dela de Tarancón, em Cuenca, e a progenitora, María Sevilla, foi acusada de subtração de menores, tendo sido colocada em liberdade após ser presente a tribunal.



A mulher, que é presidente da organização sem fins lucrativos Infancia Libre, que no Twitter se apresenta como uma associação "que luta a favor da proteção integral dos direitos do menor", perdeu a guarda do filho em 2017 mas nunca entregou a criança ao pai. Segundo o El Mundo, Sevilla passou a viver "a monte" desde essa altura, fugindo com a sua atual família por diferentes locais na Andaluzia, Levante e País Basco. Há cerca de três meses, fixaram residência em Villar de Cañas, uma aldeia perto de Tarancón. O grupo era constituído por María Sevilla, S., o namorado da mulher, José Antonio C.H., e a filha de ambos, A.





Os investigadores dizem que a família levava uma vida "selvagem" na quinta de 6 mil metros quadrados e que não era apenas S. a ter pouca escolaridade - os menores só podiam sair da propriedade um par de horas por dia. A criança mais nova não conseguiu estabelecer uma conversa com os agentes que entraram à força no local e passou o tempo as cheirá-los. A detenção também permitiu às autoridades perceber o papel da fé evangélica de Sevilla: ao ver o filho ser levado pela polícia, disse-lhe para levar "um exemplar da Bíblia".Quando outros moradores da propriedade avisaram a família que tinham sido localizados e que havia agentes a controlar os arredores do local, a família colocou uma lona gigante para impedir que se pudesse ver o interior da casa. A ideia seria passar a mensagem que apenas o companheiro de Sevilla vivia no local, mas as autoridades desconfiaram da quantidade de produtos alimentares que era comprada acabando por entrar na casa na passada sexta-feira, depois de confirmarem a presença dos 4 elementos no interior.A detenção de María Sevilla já levou o Podemos a desmentir que a mesma tenha sido "assessora" ou que tenha "qualquer relação" com o partido e com a deputada por Navarra Ione Belarra. Ao El Mundo, fonte do Podemos explicou que os contactos existentes entre elementos do partido e María Sevilla se deveram sempre a reuniões do comissão para a infância do parlamento espanhol, sendo que Belarra foi porta-voz da Comissão dos Direitos da Criança e da Adolescência.