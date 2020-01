A empresária angolana Isabel dos Santos já não vai participar no Fórum Económico Mundial , cuja 50ª edição começa esta terça-feira, em Davos . A decisão foi tomada depois de uma mega-investigação internacional, conhecida como Luanda Leaks, baseada em mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros da filha do antigo presidente de Angola e do marido, Sindika Dokolo , que estarão na origem da fortuna da família."Num sinal de que a comunidade internacional está a começar a apertar o cerco contra Isabel dos Santos, o seu nome foi removido da lista de participantes que se vão reunir esta semana no Fórum Económico Mundial, o encontro anual de líderes políticos e de negócios", escreveu o The Guardian, um dos meios de comunicação que faz parte do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), onde estão o Expresso e a SIC . De acordo com a mesma fonte, a empresa de telecomunicações de Isabel dos Santos, Unitel, terá pago para patrocinar o evento.

Ao longo de vários meses, o ICIJ analisou 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.



Durante a investigação foram identificadas mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.



As informações recolhidas detalham, por exemplo, um esquema de ocultação montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai.



Revelam ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.