No seu comentário semanal, o antigo líder do PSD refere que com esta divulgação dos Luanda Leaks, Isabel dos Santos ficou com a opinião pública angolana e internacional contra si e que em breve terá "à perna as autoridades judiciais e os reguladores" angolanos e de vários outros países. Marques Mendes diz ainda que gerir as suas empresas "será uma enorme dor de cabeça" e que "não lhe vale de nada fazer-se de vítima ou invocar perseguição política. Aos olhos da opinião pública, ela não é vítima. É ré. Ela não é perseguida. É privilegiada".Leia mais no Jornal de Negócios