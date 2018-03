Londres expulsa 23 diplomatas russos por envenenamento de ex-espião

O ex-espião duplo russo, Sergei Skripal, e a filha, continuam a lutar pela vida no hospital de Salisbury, em Inglaterra, para onde foram levados depois de terem sido envenenados por um poderoso agente nervoso. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou esta quarta-feira que a Rússia era responsável pela tentativa de homicídio e que iria expulsar 23 diplomatas russos na sequência do acontecimento.O Reino Unido acredita que a Rússia tenha sido a responsável pelo envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da sua filha Yulia. Moscovo já negou o envolvimento do caso classificando a acusação como um "espectáculo circense", prometendo estar disponível para cooperar com as autoridades britânicas."O governo concluiu que é altamente provável que a Rússia tenha sido a responsável", disse May ao Parlamento esta segunda-feira.Kripal e a filha foram envenenados com um agente nervoso chamado Novichok que provoca um enfraquecimento do batimento cardíaco e a restrição progressiva das vias respiratórias, provocando a morte por asfixia. O cientista russo Vil Mirzayanov, um dos criadores do agente, assegura que as duas vítimas do ataque estão condenadas, já que não há uma cura para o envenenamento por Novichok. "Não tem cura. Há antídotos, mas eles não permitem a recuperação total", disse Mirzayanov ao The Independent.Mas nem só Skripal e a filha estão em perigo. Todas as pessoas da vila de Salisbury que tenham sido expostas ao agente nervoso também correm risco. "Mesmo em pequenas doses, pode ser eficaz e provocar efeitos durante anos", disse o cientista.Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha Julia Skripal, de 33 anos, continuam hospitalizados "em estado crítico", segundo as autoridades, depois de terem sido encontrados inconscientes em Salisbury, após terem sido envenenados.