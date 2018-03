Para Sergei Lavrov, líder da diplomacia russa, as medidas tomadas por Londres são "hostis", e "agravam as relações" entre os dois países.

"O governo britânico escolheu confrontar a Rússia." É desta forma que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, respondeu esta terça-feira à expulsão de 23 diplomatas russos do Reino Unido, na sequência do envenenamento do ex-espião Serguei Skripal em solo britânico, que Londres atribui a Moscovo.



"A nossa resposta não será tardia", acrescentou Lavrov. Para o líder da diplomacia russa, as medidas tomadas por Londres são "hostis", e "agravam as relações" entre os dois países.





Também a embaixada russa em Londres classificou esta terça-feira "inaceitável" e "injustificada" a decisão britânica de suspender contactos bilaterais com Moscovo e expulsar 23 diplomatas russos após o envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido.



"Consideramos esta acção hostil, inaceitável, injustificada e de vistas curtas. A responsabilidade pela deterioração das relações entre a Rússia e o Reino Unido é dos dirigentes britânicos actuais", pode ler-se num comunicado da embaixada.



A posição da representação diplomática russa surge após a primeira-ministra do Reino Unido anunciar no parlamento a "suspensão de contactos bilaterais" com Moscovo e a expulsão de diplomatas russos, na sequência do envenenamento do ex-espião Serguei Skripal em solo britânico, que Londres atribui a Moscovo.



A primeira-ministra britânica precisou que os 23 diplomatas russos expulsos têm uma semana para deixar o Reino Unido.



Theresa May anunciou também diversas medidas económicas e diplomáticas visando Moscovo, incluindo a decisão de pedir à família real britânica para não comparecer no Campeonato do Mundo de Futebol, que se realiza este verão na Rússia. Membros do Governo e representantes diplomáticos britânicos também não irão comparecer no evento desportivo.



Na segunda-feira, também numa intervenção no parlamento, Theresa May lançou duras declarações contra as autoridades russas, afirmando então que era "muito provável" que a Rússia tivesse sido responsável pelo envenenamento do ex-espião russo e da filha.



Na mesma intervenção, a primeira-ministra do Reino Unido deu a Moscovo um prazo, até terça-feira à noite, para fornecer explicações à Organização para a Proibição de Armas Químicas, esclarecendo ainda que o embaixador da Rússia no Reino Unido tinha sido convocado para explicar os acontecimentos.



A Rússia nega qualquer a responsabilidade no ataque que visou Serguei Skripal.



O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 04 de Março, num num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.



Dias depois, o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o ex-agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente neurotóxico, um componente químico que ataca o sistema nervoso e que pode ser fatal.



Os dois têm permanecido hospitalizados, nos cuidados intensivos, em "estado crítico, mas estável".



O Conselho Segurança da ONU reúne-se esta quarta-feira de urgência para abordar este caso.