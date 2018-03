Na quarta-feira, Theresa May anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos na sequência do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal.

Para responder à expulsão, na quarta-feira, de 23 diplomatas russos do Reino Unido, a Rússia anunciou este sábado que irá expulsar 23 diplomatas britânicos do país, avança a agência Reuters. Moscovo declarou ainda o fim das actividades do British Council na Rússia.



"Vinte e três membros do pessoal diplomático da embaixada britânica em Moscovo são declarados 'persona non grata' e vão ser expulsos durante a semana", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tinha chamado para uma reunião o embaixador britânico em Moscovo, Laurie Bristow. Os diplomatas britânicos deverão sair da Rússia no espaço de uma semana.

Relativamente ao British Council, o ministério precisou que "dado o ‘status’ fora de regulamentação na Rússia", a actividade deste organismo internacional britânico para as relações culturais e a educação "está suspensa".

Na quarta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos, na sequência do envenenamento do ex-espião russo, de 66 anos, Sergei Skripal e da sua filha. No mesmo dia, Sergei Lavrov reagiu: "O governo britânico escolheu confrontar a Rússia. A nossa resposta não será tardia", disse o líder da diplomacia russa.

O Reino Unido acredita que a Rússia tenha sido a responsável pelo envenenamento do ex-espião Skripal e da sua filha, Yulia. Moscovo negou o envolvimento do caso classificando a acusação como um "espectáculo circense", prometendo estar disponível para cooperar com as autoridades britânicas.



"O governo concluiu que é altamente provável que a Rússia tenha sido a responsável", disse May ao Parlamento na passada segunda-feira.