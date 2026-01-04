Sábado – Pense por si

Mundo

Supremo da Venezuela aponta Delcy Rodríguez como líder após captura de Maduro

Lusa 09:07
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Torna-se na primeira mulher na história do país sul-americano a chefiar o executivo.

 O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ, na sigla em castelhano) decidiu que a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez deverá assumir a presidência interina, após a captura do líder Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Delcy Rodríguez foi nomeada pelo Supremo Tribunal de Justiça para lderar a Venezuela
Delcy Rodríguez foi nomeada pelo Supremo Tribunal de Justiça para lderar a Venezuela EPA

Rodríguez torna-se assim a primeira mulher na história do país sul-americano a chefiar o executivo, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação", declarou a presidente do TSJ, Tania D'Amelio.

Num comunicado divulgado pela emissora pública venezuelana, o TSJ exigiu que Rodríguez, o Conselho de Defesa Nacional, o Alto Comando Militar e o parlamento sejam notificados imediatamente da decisão.

O comunicado não especifica quando deverá ocorrer a cerimónia de tomada de posse.

A tomada de posse do novo parlamento, em funções até 2031 e dominada pelo regime leal a Maduro, estava marcada para segunda-feira.

Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela”, que capturou o Presidente venezuelano e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

O anúncio foi feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas depois do ataque contra Caracas.

O TSJ justificou a nomeação de Rodríguez com o "rapto" de Maduro, que descreveu como uma situação "excecional, atípica e um caso de força maior não previsto literalmente na Constituição venezuelana".

De acordo com a Constituição venezuelana, as ausências temporárias ou permanentes do Presidente serão preenchidas pelo vice-presidente executivo até 90 dias, prorrogável por decisão do parlamento por igual período.

Caso a ausência se prolongue por mais de 180 dias, o texto prevê que o parlamento decidirá, por maioria de votos, o próximo passo a tomar.

O Governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção.

Rodríguez anunciou no sábado a ativação do Conselho de Defesa Nacional, a que preside, e que remeteu o decreto que declara o estado de exceção ao TSJ para que este se pronuncie sobre a sua constitucionalidade.

O Conselho de Defesa Nacional tem poder para mobilizar as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas em todo o país e assumir imediatamente o controlo militar da infra-estrutura dos serviços públicos, bem como da indústria petrolífera.

Maduro chegou, no sábado à noite, a Nova Iorque, tendo descido, de um avião militar Boeing 757, no meio de uma ampla operação de segurança, tendo sido depois acusado de tráfico de droga.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou “profunda preocupação” com a recente “escalada de tensão na Venezuela”, alertando que a ação militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região.

Artigos Relacionados
Tópicos Defesa Parlamento Tráfico de droga Serviço militar Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos Delcy Rodríguez Conselho de Defesa Nacional Supremo Tribunal de Justiça de Portugal Organização das Nações Unidas
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Supremo da Venezuela aponta Delcy Rodríguez como líder após captura de Maduro