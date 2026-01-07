Sábado – Pense por si

Mundo

Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 discutiram Ucrânia e Venezuela por telefone

Lusa 07:46
As mais lidas

Na conversa foi abordada a assinatura da chamada Declaração de Paris, que define as garantias de segurança que a Ucrânia receberá caso alcance a paz com a Rússia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros das sete maiores economias do mundo (G7) realizaram terça-feira uma conversa telefónica para discutir as situações na Ucrânia, na Venezuela e outros assuntos internacionais, adiantou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot.

Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros de França
Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros de França EPA

A conversa entre Barrot e os seus homólogos da Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos abordou a assinatura da chamada Declaração de Paris, que define as garantias de segurança que a Ucrânia receberá caso alcance a paz com a Rússia.

"Esta primeira troca de informações entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 sob a presidência francesa do grupo permitiu discussões sobre importantes questões internacionais da atualidade, incluindo a situação na Venezuela, e saudou os progressos alcançados em relação às garantias de segurança para a Ucrânia na cimeira da Coligação da Boa Vontade, realizada hoje em Paris", destacou Ministério dos Negócios Estrangeiros francês em comunicado.

A discussão sobre a Venezuela abordou a situação atual no país após o ataque norte-americano no passado fim de semana em Caracas que resultou na captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores.

"Durante a sua presidência do G7 em 2026 e em preparação para a cimeira de Evian, a França continuará a trabalhar com os seus parceiros para responder a crises, combater os principais desequilíbrios globais e reconstruir parcerias internacionais", pode ler-se ainda no comunicado francês.

A Declaração de Paris assinada hoje pela Coligação da Boa Vontade, com a presença de conselheiros norte-americanos, descreve as garantias de segurança que Kiev receberá ao assinar um acordo de paz com a Rússia.

Entre as medidas acordadas está a participação num mecanismo de monitorização e verificação do cessar-fogo liderado pelos EUA, com envolvimento internacional e representação da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia numa comissão especial destinada a analisar violações e atribuir responsabilidades.

A Coligação comprometeu-se ainda, com apoio norte-americano, a assegurar assistência militar e fornecimento de armamento, a longo prazo, às Forças Armadas da Ucrânia, incluindo financiamento, acesso a reservas de defesa, apoio técnico e cooperação no orçamento nacional ucraniano.

O plano prevê também a criação de uma força multinacional, composta por países dispostos a participar, para apoiar a reconstrução das forças armadas ucranianas e reforçar a dissuasão, com planeamento militar coordenado para operações no ar, no mar e em terra.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que as negociações vão continuar na quarta-feira com a participação do seu chefe de gabinete, Kirill Budanov, e do seu negociador-chefe, Rustem Umerov.

"Agradeço ao Presidente Trump e aos Estados Unidos pelo seu apoio. Não perderemos um único dia", garantiu Zelensky, depois de já ter aplaudido as garantiras do aliados.

Artigos Relacionados
Tópicos Forças armadas Orçamento Defesa Força de paz Ucrânia Venezuela G7 Estados Unidos Jean-Noël Barrot Rússia Nicolás Maduro Rustem Umerov Cilia Flores
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 discutiram Ucrânia e Venezuela por telefone