08 de março de 2026 às 19:58

Papa Leão XIV pede que “as armas se calem” e alerta para expansão da guerra no Médio Oriente

O Papa Leão XIV apelou, este domingo, ao fim dos bombardeamentos e à abertura de diálogo para travar a guerra no Irão, alertando que o conflito está a espalhar-se pelo Médio Oriente e a criar “um clima de ódio e medo”.

