01 de março de 2026 às 14:12

Papa manifesta profunda preocupação com ataques ao Irão

O Papa Leão XIV expressou “profunda preocupação” com os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, apelando ao fim da escalada militar e ao regresso ao diálogo para evitar um agravamento do conflito no Médio Oriente.

