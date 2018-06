Os detidos intitularam-se a "Nova Manada", referindo-se ao grupo que foi condenado pela violação de uma jovem em Pamplona.

A polícia espanhola deteve cinco homens acusados de violarem uma menor em Las Palmas. Este caso surge dias após a saída em liberdade do grupo autodenominado "La Manada", que havia sido condenado a 9 anos de prisão por ter violado uma jovem de 18 anos em Pamplona.

A vítima apresentou logo queixa e diz ter sido violada na praia, em San Bartolomé de Tirajana, no fim de semana passado. Segundo as autoridades citadas pela imprensa espanhola, os detidos reagiram de forma desrespeitosa para com a polícia e intitularam-se como a "Nova Manada". Um dos membros do grupo terá a violação em vídeo no telemóvel.



O grupo de agressores será apresentado a um juiz em Las Palmas na sexta-feira, 29 de Junho. Dos membros detidos consta um menor de idade que foi vítima de maus-tratos do seu pai. Se assim for, o caso passará para as mãos do Ministério Público de Las Palmas.