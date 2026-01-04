Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de janeiro de 2026 às 14:50

Kim Jong Un visita fábrica de armas e pede que a produção seja mais do que duplicada

O líder norte-coreano Kim Jong Un fez mais uma visita a uma fábrica de armas, é a terceira em três semanas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente