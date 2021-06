Coreia do Norte: Kim Jong-un mais magro, um grave incidente com covid-19 e a fome no país

O país do qual quase nunca se sabem notícias tem estado por estes dias recheado delas. O país enfrenta uma das piores fomes da sua história com escassez de alimentos provocada pelas sanções internacionais e o fecho da fronteira com a China por causa da pandemia. E foi também tornado público "um grave incidente" relacionado com a covid-19.



A juntar a isto tudo, o que realmente mais tem dado que falar é a perda de peso de Kim Jong-un. O líder apareceu no início do mês mais magro - cerca de 10 a 20 quilos, aponta a Al-Jazeera - e um cidadão apareceu na televisão estatal a comentar o aspeto "emaciado" do líder norte-coreano. Deixando no ar a dúvida se este estaria doente.



Kim Jong-un terá cerca de 1,70 e até há pouco tempo pesaria 140 quilos. "O coração do nosso povo doeu quando vimos a aparência emaciada [de Kim]", disse a TV estatal este homem não identificado, na sexta-feira. "Toda a gente diz que as suas lágrimas brotaram naturalmente dos seus olhos."