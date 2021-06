O barco onde Artin Irannezhad, os pais e os dois irmãos mais velhos seguiam, naufragou em outubro de 2020. O corpo do bebé daria à costa na Noruega no primeiro dia de 2021. A sua identidade foi agora confirmada.

Encontrado na Noruega corpo do bebé que se afogou no Canal da Mancha

Seis meses depois da descoberta do corpo, chega a confirmação. O bebé de 18 meses que deu à costa na Noruega foi identificado como fazendo parte de uma família que naufragou ao tentar passar o Canal da Mancha.



Artin Irannezhad afogou-se juntamente com a família, em outubro. O corpo deu à costa no primeiro dia do ano e agora foi identificado, anunciou a polícia norueguesa. Foi encontrado ainda com o colete salva vidas vestido.



"O rapaz encontrado é Artin Irannezhad. De origem iraniana, desapareceu durante um naufrágio no Canal da Mancha, na costa francesa, a 27 de outubro", confirmou Camilla Tjelle Waage, diretora das investigações na cidade norueguesa de Karmoey.