Kiev alvo de oitavo ataque noturno de artilharia consecutivo

Esta manhã, Kiev sofreu o oitavo ataque noturno com drones consecutivo. De acordo com a Administração Militar Regional de Kiev, não se verificaram danos.







REUTERS/Gleb Garanich

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos kiev ucrania ataque artilharia

"É o oitavo ataque consecutivo com artilharia Shahed em Kiev. E de novo, como ontem - um ataque massivo", descreveu o diretor da Administração Regional, Serhiy Popko. "As forças de defesa aérea e outros meios junto a Kiev detetaram e destruíram quase uma dezena e meia de alvos aéreos. De acordo com a informação neste momento, não houve vítimas ou destruição na capital (estão a ser clarificados dados operacionais)."O alerta das unidades anti-aeronaves durou três horas.Em Kherson, um ataque russo feriu três civis e quatro socorristas.Fontes militares ucranianas indicam que, apesar de a Rússia não estar a avançar em território, está entrincheirada em zonas com elevado número de minas, tornando difícil às tropas ucranianas mover-se para este e sul.Segundo o lado russo, 12 ataques ucranianos foram travados na região de Donetsk.De momento, a atividade militar russa está a concentrar-se nas infraestruturas de armazenamento de cereais no porto de Izmail, no rio Danúbio. O governo russo adiantou ainda que as suas forças destruíram um drone naval ucraniano que tentou atacar um navio no Mar Negro.Kiev diz que conquistou áreas perto da cidade de Bakhmut.