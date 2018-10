Rapper reuniu-se com presidente dos EUA na Casa Branca. Diz apoiar Trump pela energia masculina. E que não tinha doença bipolar, mas falta de sono.

Esta quinta-feira, Donald Trump recebeu uma visita na Sala Oval da Casa Branca: o rapper Kanye West. Numa reunião a que assistiram jornalistas e fotógrafos, o músico discorreu sobre vários temas.



West usou na cabeça o boné vermelho associado à campanha de Donald Trump, com a frase "Make America Great Again".



Ao longo de dez minutos, alongou-se sobre como tinha sido mal diagnosticado com doença bipolar, quando afinal tinha era falta de sono. Donald Trump ouviu o rapper calado, tendo tempo para referir que Kanye é um amigo seu "há muito tempo".



West referiu por que razão apoiava Trump. "O meu pai e a minha mãe separaram-se, por isso não havia muita energia masculina em minha casa, e eu também estou casado [com Kim Kardashian] e tenho uma família, que como sabem, também não tem muita energia masculina - é lindo apesar disso. Eu adoro Hillary [Clinton], adoro todos, certo, mas a campanha 'Estou com ela' não me fazia sentir, como um homem que não via o seu pai, como alguém que pudesse jogar à apanhada com o filho", contou o rapper. "Aconteceu qualquer coisa quando pus este chapéu, fez-me sentir o Super-Homem. Fizeste um Super-Homem. É o meu super-herói preferido. Fizeste-me uma capa de Super-Homem", defendeu West, referindo-se a Trump do outro lado da mesa.



Kanye West confessou também que Trump merece mais respeito por todos. "Se ele não parece bem, nós também não parecemos bem", assumiu. "Ele é o nosso presidente. Tem que ser o melhor, o mais fixe, os melhores aviões, as melhores fábricas." O rapper ainda propôs que Trump tivesse um avião oficial movido a hidrogénio.



No encontro entre Trump e West, que antecedeu um almoço, também se discutiu o sistema prisional do país e a violência em Chicago.



Mas ainda houve tempo para abordar ambições presidenciais. "[Kanye] pode falar [nas minhas acções de campanha] quando quiser. Ele é muito inteligente. Ele percebe", elogiou Trump. Quando questionado sobre se West poder-se-ia candidatar nas eleições presidenciais, a resposta foi positiva. "Ele pode bem ser um candidato presidencial."



Kanye West respondeu logo. "Só depois de 2024. Vamos deixar de nos preocupar com o futuro. Tudo o que realmente temos é o dia de hoje. Só temos hoje... Trump está na sua viagem heróica agora e pode não ter esperado que um c***** maluco como Kanye West o tenha vindo apoiar, mas tem que acreditar, vamos tornar a América grandiosa."



O rapper tem mostrado o seu apoio a Trump, inclusive foi ao programa Saturday Night Live com o já mencionado boné vermelho. Acabaram a reunião a abraçarem-se. "Adoro este homem, aqui, deixem-me dar-lhe um abraço", referiu.