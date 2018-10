Trump tem um quadro na Casa Branca onde aparece a beber um copo com Lincoln

No quadro de Andy Thomas, Donald Trump aparece junto de vários outros presidentes republicanos sentados a uma mesa, cada qual com a sua bebida e a rirem.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acrescentou um novo quadro à colecção da Casa Branca em que surge a beber um copo com vários outros presidentes republicanos a uma mesa. A pintura de Andy Thomas chama-se The Republican Club - a fazer lembrar o famoso filme da década de 1980 The Breakfast Club.



O quadro de Andy Thomas foi avistado durante uma entrevista ao presidente dos EUA que foi para o ar este fim-de-semana.



No quadro, Trump aparece sentado entre os presidentes Dwight Eisenhower e Richard Nixon. À frente de Trump e meio de perfil está o fundador do partido republicano, Abraham Lincoln. No quadro aparecem ainda presidentes republicanos como Gerald Ford, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt e ambos os presidentes Bush.



O quadro foi oferecido a Trump pelo congressista republicano Darrell Issa.



Este é um retrato de Trump do qual o presidente de facto gosta, apurou o 60 Minutes junto do pintor que disse que o líder estado-unidense lhe ligou a agradecer.