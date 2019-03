A vítima, de origem peruana, foi violada em Ancona. Depois de uma aula, encaminhou-se com os colegas de curso para um bar. A advogada da jovem, Cinzia Molinaro, alega que as bebidas da cliente foram drogadas, e conta que esta foi violada por um dos homens, enquanto o outro vigiava. As análises feitas no hospital revelaram que a jovem tinha lesões consistentes com uma violação e que tinha um elevado nível de benzodiazepinas (fármacos usados para tratar a ansiedade e insónias) no sangue.



Em 2015, os homens foram condenados a cinco e a três anos de prisão. Em 2017, acabariam absolvidos pelas três juízas. A vítima voltou para o Peru depois de ter enfrentado as críticas da comunidade em Ancona, por denunciar o crime.



"Eu li esta sentença em 2017 e foi por isso que a encaminhámos para o Supremo Tribunal", afirmou a advogada da vítima ao jornal The Guardian. "Foi nojento ler o acórdão; os juízes expressaram várias razões para inocentarem os arguidos, e uma foi porque eles lhes disseram que nem gostavam da vítima, porque ela era feia. Também escreveram que uma fotografia [da mulher] refletia isso mesmo."



O caso voltará a ser julgado na cidade de Perugia.

Em Itália, dois homens condenados por violação foram absolvidos por três juízas em segunda instância. Porquê? A vítima de 22 anos "não agradava a nenhum, tanto que um deles registou o contacto dela como ‘Viking’ no telemóvel aludindo a uma pessoa nada feminina e mais masculina (como a fotografia em anexo pode confirmar)", lê-se no acórdão.A sentença foi proferida em 2017 e remonta a um crime cometido em 2015. Contudo, a 8 de março o Supremo Tribunal ordenou a repetição do julgamento e o caso desencadeou protestos em Itália.