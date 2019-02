"Quero que tirem de dentro de mim o que o velho lá pôs". O pedido foi feito por uma menina de 11 anos que engravidou por ter sido violada pelo marido da avó quando foi apresentar queixa às autoridades de Tucumán, no norte da Argentina. Num país com leis restritivas sobre a interrupção voluntária da gravidez, a criança teve parecer positivo por parte do tribunal por a gestação resultar de um abuso sexual. Mas a ordem judicial não foi cumprida e, após 23 semanas de gravidez, a criança foi submetida a uma cesariana – os médicos consideram que o bebé, de apenas cinco meses, tem baixas probabilidades de sobrevivência.

A menina descobriu que estava grávida no fim de janeiro, já contava com 19 semanas de gestação. Foi internada no Hospital Eva Péron, por estar a viver uma gravidez de alto risco e se ter tentado suicidar. Segundo a imprensa argentina, recebeu medicação para apressar a maturação do feto e, apesar da posição da criança e da família, recebeu elementos de organizações pró-vida que se fariam passar por médicos. Os médicos foram alegando objeção de consciência e a ordem do tribunal não fora cumprida até que, na terça-feira, uma juíza deixou claro que era obrigatório fazer o aborto. O Ministério da Saúde local, segundo o Clarín, acrescentou uma frase à deliberação: "é preciso salvar as duas vidas".