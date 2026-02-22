Jovem tenta entrar na casa de Trump e é morto a tiro pelos Serviços Secretos

Autoridades garantem que o homem tinha um bidon de gasolina na mão e que colocou uma espingarda na posição de tiro.

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos informaram este domingo que mataram um homem de cerca de 20 anos depois de este ter tentado entrar ilegalmente no resort de Mar-a-Lago de Donald Trump. De acordo com a BBC, o incidente ocorreu pelas 01h30 locais (06h30 de Lisboa).



Jovem tenta entrar em Mar-a-Lago e é morto a tiro pelos Serviços Secretos dos EUA Foto AP/Carolyn Kaster, Arquivo

"Dois agentes dos Serviços Secretos que faziam parte da equipa de segurança foram até aquela área e depararam-se com um homem branco que carregava um bidon de gasolina e uma espingarda", começou por dizer o xerife do condado de Palm Beach, Rick Bradshaw. "Ele recebeu ordens para largar os dois equipamentos que carregava consigo - momento em que colocou o bidon de gasolina no chão e ergueu a espingarda até à posição de tiro. Naquele momento, o polícia e os dois agentes dos Serviços Secretos dispararam. Ele morreu no local."

No momento em que se deu este incidente o presidente estava em Washington. Também a sua esposa, Melania Trump, se encontrava na Casa Branca. "Não havia nenhum agente dos Serviços Secretos sob sua proteção no momento do incidente", informaram os serviços.

O agente do FBI Brett Skiles pediu que quem more "na área do tiroteio verifique as suas câmaras externas das gravações de ontem à noite e início desta manhã". "Se vir algo que pareça suspeito ou fora do comum, entre em contacto connosco", apelou.

O FBI, os Serviços Secretos e o gabinete do xerife do condado de Palm Beach estão agora a investigar o histórico do indivíduo e as suas possíveis motivações. Para já, segundo o xerife do condado de Palm Beach, ainda não se sabe quantos tiros foram disparados nem se a arma o suspeito estava carregada.