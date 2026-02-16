Tiroteio durante jogo de hóquei no gelo nos EUA faz pelo menos dois mortos

Autoridades acreditam que por detrás está um incidente de violência doméstica e que os alvos deste ataque seriam membros da família do suspeito.

Pelo menos duas pessoas morreram, esta segunda-feira, e outras quatro foram hospitalizadas, depois de ter sido levado a cabo um tiroteio em Pawtucket, Rhode Island.



Tiroteio em jogo de hóquei faz dois mortos; incidente de violência doméstica é a principal linha de investigação Foto AP/Mark Stockwell

Segundo as autoridades locais, o ataque decorreu pelas 14h (19h de Lisboa) durante um jogo de hóquei do ensino secundário, que envolvia alunos de várias escolas. Um pai ainda terá conseguido apoderar-se da arma do atirador durante o incidente, mas segundo o The Sun o suspeito tinha uma segunda arma. O ataque acabou por provocar a morte de uma rapariga e do próprio atirador.

Tudo indica que este terá sido um incidente de violência doméstica e que os alvos do suspeito seriam membros da sua família, segundo revelaram à CNN internacional fontes policiais. As autoridades não estão, por isso, à procura de mais nenhum suspeito, informou o gabinete do Presidente da Câmara de Pawtucket, Donald R. Grebien, à WJAR, afiliada da NBC News.

Video from Lynch Arena in Pawtucket when the shooting occurred. You cannot see anything - the noise is unmistakeable - but the reaction and chaos that follows the follows tells the story. pic.twitter.com/AYAdA2jEDE — Eric Rueb (@EricRueb) February 16, 2026

No momento do ataque, várias pessoas começaram a correr em pânico, segundo um funcionário da farmácia Walgreens, e a arena foi evacuada.

“Eu estava aqui no canto, perto da pista de patinagem, a tirar fotos e, de repente, como sempre, ouve-se um fogo de artifício bem alto. Não contei, mas provavelmente foram sete ou oito tiros, talvez até mais”, disse ao The Providence Journal o fotógrafo Chip DeLorenzo que se encontrava no local e assistia ao jogo. “As pessoas começaram obviamente a gritar e a entrar em pânico e assim que ouvi isso e vi a reação, percebi que não eram fogos de artifício.”

O superintendente de Coventry, Don Cowart, enviou posteriormente um e-mail às famílias das crianças onde relatava um "incidente grave". “As informações ainda se estão a desenvolver e estamos trabalhar ativamente com a equipa do evento e as autoridades locais para entender a situação”, escreveu, de acordo com a WPRI.

Já o governador democrata de Rhode Island, Dan McKee, disse que o seu gabinete estava a acompanhar a situação. "Estamos a acompanhar ativamente o tiroteio na Dennis M. Lynch Arena em Pawtucket. Acabei de falar com o presidente da Câmara, [Donald] Grebien, que está a trabalhar com as autoridades policiais locais. Estou a orar por Pawtucket e por todos os envolvidos", escreveu no Facebook.