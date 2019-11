Jornal espanhol diz que Portugal aceitou aeroporto que se pode inundar antes de 2050

O jornal El Mundo cobriu esta quinta-feira a viabilização do projeto do aeroporto do Montijo feita pela Agência de Proteção Ambiental (APA), que foi aceite pelo Governo. "O Governo português dá luz verde a um novo aeroporto em Lisboa que pode inundar-se antes de 2050", intitula-se a notícia.

O jornal indica que apesar de terem sido pedidas medidas para proteger as aves da Reserva Natural do Estuário do Tejo, "continua sem estar resolvido um problema ambiental muito maior: o posicionamento do novo aeroporto nas margens do Tejo, numa zona que pode estar debaixo de água antes de 2050" devido às alterações climáticas.

Já esta sexta-feira, onze cientistas universitários anunciaram uma contestação ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o novo aeroporto no Montijo, em que, durante a discussão pública, reclamaram a rejeição e não aprovação do estudo, devido a "quatro graves falhas".

O risco de inundação devido à subida do nível médio do mar, a perigosidade sísmica, a suscetibilidade a inundação por 'tsunami' e o aumento das emissões dos gases de efeito estufa da aviação foram os quatro problemas apontados pelos cientistas, identificados e fundamentados com base no conhecimento e convicção científica, no sentido de permitir "a correta e adequada avaliação de risco" do projeto do aeroporto complementar do Montijo e respetivas acessibilidades.

Em 30 de outubro, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido "favorável condicionada", viabilizando o projeto.

"A DIA é favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental. A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros", refere a APA em comunicado.

Entre as principais preocupações ambientais estão a avifauna, ruído e mobilidade.

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) disse que as medidas compensatórias divulgadas num relatório da Agência Portuguesa do Ambiente relativas ao aeroporto no Montijo "já são obrigações do Estado" e admite agir judicialmente.