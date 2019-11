Pelo menos quatro mortos em tiroteio durante festa de Halloween na Califórnia

Um tiroteio numa festa de Halloween em Orinda, na Califórnia, fez pelo menos quatro mortos, avança o órgão de comunicação norte-americano ABC News. Outras quatro pessoas terão ficado feridas.O canal de televisão norte-americano NBC avança que a festa decorria numa proriedade arrendada através da plataforma Airbnb.

Foram acionadas ambulâncias e meios de socorro para o local.

O alerta foi dado entre as 23h e as 00h (horas locais).A polícia de Orinda, Califórnia, investiga agora o ataque.

"Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later," said the county sheriff’s office on Twitter.