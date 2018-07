No que toca a dinheiro, ninguém consegue competir com Jeff Bezos. O fundador da empresa de comércio electrónico Amazon é agora o homem mais rico da história moderna, com a sua fortuna a estar avaliada em mais de 128 mil milhões de euros - mais de 50 deles arrecadados só no último ano.

Com estes números, Bezos ultrapassou a façanha de Bill Gates, o co-fundador da empresa de informática Microsoft que liderou a lista de bilionários durante décadas, com o seu pico a ter acontecido em 1999. Nesse ano Gates atingiu os 85 mil milhões de euros, que equivaleriam nos dias que correm a 127,5 mil milhões.

No entanto, não é só no aspecto económico que Bezos bate a pontos outros multimilionários, mas também em hábitos estranhos e na sua excentricidade. O empresário nasceu em 1964 em Albuquerque, no estado do Novo México, terra natal das filmagens da conhecida série Breaking Bad.

A sua mãe tinha apenas 17 anos quando este nasceu e, quatro anos depois, divorciou-se do seu pai, Ted Jorgensen. Casou-se com Miguel "Mike" Bezos, um imigrante cubano de quem Jeff retirou o apelido.

O pequeno Bezos era um prodígio já em tenra idade. Conseguiu um lugar na Universidade de Princeton, em Nova Jérsia, para estudar engenharia eléctrica e ciência de computadores. Foi aí que conheceu a sua actual mulher, MacKenzie.

Em entrevistas passadas, ambos admitem que foi a escritora de romances a dar o primeiro passo na relação, convidando-o para almoçar. Daí até começarem a namorar foram apenas três meses e até darem o nó foram mais três. Mais de 25 anos depois, o casal ainda continua junto e tem quatro filhos em comum.

Descrito pelos poucos que tiveram a oportunidade de o conhecer como "energético", "optimista" e "com uma gargalhada entre um elefante marinho e uma ferramenta eléctrica", Bezos é conhecido pela atenção que dá aos filhos, dispensando sempre a sua manhã para realizar passeios até lugares desconhecidos com eles. Além disso faz questão de dormir oito horas por dia, acordando sempre sem a ajuda de despertador.

E as suas técnicas de paternidade não deixam de ser inconvencionais, tal como ele. Em conferência nos EUA, Bezos revelou que deixava os seus quatro filhos brincar com facas aos quatro anos, e com rebarbadoras aos sete.

"Quero deixá-los correr os seus riscos e ensinarem-se a si mesmos a serem desembaraçados – uma qualidade chave tanto em negócios como no dia-a-dia. Prefiro ter um filho com nove dedos do que uma criança que não resolva problemas", contou Bezos.

Nos negócios, o empreendedor é tão ou mais prático. Jeff Bezos apenas se reúne com investidores da Amazon a cada dois meses e tem uma "regra das duas pizzas": apenas tem reuniões em que duas pizzas chegam para alimentar o número de pessoas que fazem parte nelas.

Em aspectos gastronómicos, Bezos ganha pela diferença e pela excentricidade. Num encontro com o criador da empresa de retalho Woot, Matt Rutledge, o dono da Amazon pediu polvo com batatas, bacon, iogurte de alho e ovos. Tudo para o seu pequeno-almoço. No entanto, quando está em casa, Jeff dispensa de toda a tecnologia e dinheiro do mundo para realizar um ritual depois do jantar: lavar a loiça.

Esta curiosidade também diz bem da humildade de Bezos. Até 1999, ele a sua mulher viviam numa casa arrendada em Seattle apenas com um quarto. Hoje tem cinco mansões em todos os EUA e o seu império torna-o no 25º maior proprietário de terrenos no país, de acordo com o Business Insider. A sua última aquisição é um antigo museu têxtil transformado em mansão ao lado das casas de Barack e Michelle Obama e da filha de Donald Trump, Ivanka.

Além disso, tem metido a sua mão em áreas como o jornalismo – com a compra do Washington Post em 2013, por 230 milhões de euros – e da rede de supermercados Whole Foods por 11,75 milhões de euros. Tudo pago na hora e com dinheiro vivo. No entanto, e embora Bezos seja inquestionavelmente o homem mais rico à face da terra, a sua fortuna flutua sempre à deriva do preço das acções da Amazon.