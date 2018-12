Dorme oito horas, tem poucas reuniões e apenas com as pessoas suficientes para dividir duas pizzas. Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo na história moderna e começou a empacotar livros no chão.Desde que a Forbes criou o ranking de multimilionários, em 1982, nunca houve uma pessoa a registar uma fortuna tão elevada, cerca de 150 mil milhões de dólares (132 mil milhões de euros). Atrás dele está Bill Gates com menos 55 mil milhões de dólares. À pergunta como é ser o homem mais rico do mundo, Bezos respondeu: "Prefiro ser conhecido como inventor ou empreendedor. E estava bem sendo o segundo mais rico."Este ano também fez história ao anunciar que ia doar 2 mil milhões de dólares para filantropia. Mas nunca pensou enriquecer tanto, apesar de tudo ter começado com uma grande vontade de vencer, de inventar e de ser sempre o melhor.

