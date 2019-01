Descrevia-se como um "homem de família", feliz ao lado da mulher que o acompanhava há mais de 25 anos e com quem teve quatro filhos, enquanto construiu a Amazon e se tornou o homem mais rico do mundo. Mas Jeff Bezos viu-se obrigado a tornar público o fim do casamento com Mackenzie um dia antes de uma investigação jornalística do National Enquirer dar detalhes de uma relação extraconjugal do multimilionário com Lauren Sánchez, mulher do seu amigo próximo Patrick Whitesell.

"Quero sentir o teu cheiro, quero respirar-te. Quero mostrar-te o meu corpo, beijar os teus lábios. Amo-te. Estou apaixonado por ti". Este é o conteúdo de uma das mensagens supostamente enviadas por Jeff e Lauren e apresentada na investigação do tabloide norte-americano. Fontes próximas do empresário dizem que a relação com Lauren começou no passado mês de julho, altura em que já estaria separado da mulher. A nova namorada ter-se-á separado há dois meses de Whitesell, de quem se separou algumas vezes durante os anos que durou a relação. Mas a reportagem garante que tudo começou há pelo menos oito meses – e apresenta detalhes escabrosos.

De acordo com o que conta o National Enquirer, a investigação durou quatro meses e "viajou" com o empresário por cinco estados norte-americanos e mais de 60 mil km, em aviões privados, passeios de helicóptero, viagens de limusine, passeios românticos e jantares íntimos. Além das mensagens e fotografias sensuais, um outro detalhe tem chamado a atenção: a determinada altura, o casal encontrou-se num hotel de Boston, num quarto ao lado daquele em que estava a família Bezos.