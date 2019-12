Amazon, mais um dia no domínio do mundo

A maior parte das pessoas que sai do comboio, em Cambridge, vai diretamente para o rio Cam para uma viagem nos típicos barcos de fundo chato ou dá um passeio pelos colleges e laboratórios, nos quais o ADN, as células embrionárias e muitas outras coisas foram descobertas. Poucos são os que reparam no edifício do lado oposto à estação. De um enfadonho bege e com janelas verdes, a sua arquitetura está longe de se assemelhar à da King’s College Chapel. Contudo, é ali que são delineadas as inovações de alta tecnologia que estão a mudar a nossa vida, de uma maneira que nunca imaginámos.