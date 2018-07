Richard Harris, anestesista de profissão e Craig Challen, cirurgião veterinário, integraram a equipa de mergulhadores na missão de resgate das 12 crianças e do seu treinador de futebol, de 25 anos, na Tailândia. Antes do resgate, negociaram imunidade diplomática com o governo do país antes da operação de salvamento. Os australianos foram os únicos mergulhadores que receberam esta protecção.

A imunidade diplomática foi-lhes concedida caso alguma coisa corresse mal durante a missão ou se houvesse algum acidente, o que, tendo em conta as dificuldades do resgate, era possível. Com este consentimento legal, os mergulhadores não poderiam ser acusados de qualquer crime durante a sua passagem na Tailândia.

"Sabíamos que havia riscos envolvidos nesta missão, então houve um entendimento entre o governo tailandês e o governo australiano", confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Don Premudwinai, em declarações à Reuters. "O doutor Richard Harris fez o seu melhor na missão médica que lhe foi pedida, mas se alguma coisa corresse mal, ele precisava de ter protecção", explicou.



Harris chegou mesmo a ficar com a equipa "Javalis Selvagens" na gruta, onde avaliou o seu estado de saúde, e foi um dos últimos mergulhadores a sair da gruta Tham Luang.

Os mergulhadores vão ser ainda condecorados com honras civis do governo australiano, informou Malcolm Turnball, primeiro-ministro da Austrália. "Foi um dos mais extraordinários actos de heroísmo, profissionalismo, disciplina e trabalho de equipa", disse.