O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta segunda-feira que a sua reunião com o homólogo russo foi "ainda melhor" do que a cimeira da NATO e culpou os media por darem uma ideia errada da cimeira bilateral.

"Apesar de ter tido uma excelente reunião com a NATO, captando vastas quantidades de dinheiro, tive uma conversa ainda melhor com Vladimir Putin, da Rússia. Infelizmente, os 'media' não estão a contar a história assim - os 'media' 'Fake News' estão a ficar loucos", escreveu Trump numa mensagem divulgada na rede social Twitter.





I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!