O multimilionário Jeff Bezos viu o seu telemóvel ser hackeado depois de receber uma mensagem através do Whatsapp. De acordo com o The Guardian, essa mesma mensagem foi enviada através da conta pessoal do próprio príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

Tudo aconteceu a 1 de maio de 2018, cinco meses antes da morte do jornalista Jamal Khashoggi – colaborador do jornal norte-americano The Washington Post, do qual Bezos é proprietário. Durante uma conversa amigável, o herdeiro da coroa da Arábia Saudita enviou um ficheiro maligno que se infiltrou no telemóvel do homem mais rico do mundo.

Análises forenses, refere o jornal britânico, apontam que é "altamente provável" que a invasão tenha tido origem no envio de um ficheiro de vídeo enviado por bin Salman, que em poucas horas retirou grandes quantidades de informação do telemóvel de Bezos, também CEO da Amazon.

Embora sejam desconhecidos os conteúdos invadidos pelo príncipe herdeiro saudita, o jornal britânico aponta que as revelações podem estar relacionadas com a divulgação da vida íntima de Bezos no tabloide norte-americano National Enquirer – que resultou no seu divórcio com a sua ex-mulher, Mackenzie – e com o assassinato do jornalista saudita que trabalhava no Washington Post de Bezos, Jamal Khashoggi. Em dezembro, um tribunal da Arábia Saudita condenou oito homem à pena de morte por envolvimento no crime, num julgamento visto como uma farsa por especialistas de direitos humanos.

Em reação às revelações, a embaixada saudita nos EUA indicou que a sugestão de uma invasão ao telemóvel de Bezos por bin Salman é "absurda" e pediu uma investigação sobre as queixas.