Capa n.º 754

Jair Bolsonaro repete o mesmo slogan desde que se candidatou a vereador no Rio de Janeiro nos anos 80. "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos." O bordão nacionalista e religioso serviu a este capitão na reserva para ir fazendo amigos entre vários líderes religiosos. Mas o apoio de alguns, como o poderoso Edir Macedo, chegou quase à boca das urnas, a oito dias da primeira volta das presidenciais no Brasil.E a discrição com que o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que até já apoioi o PT, anunciou o apoio indicia que este não foi um casamento por amor. A conveniência política, como se verá, foi o maior dos argumentos. E serviu a ambos.A maioria dos candidatos nesta e noutras eleições tem procurado o apoio dos evangélicos, um grupo religioso que tem crescido (representava 9% da população em 1991 e 32% em Dezembro) e é influente na comunicação social e na política (179 deputados pertencem à Frente Parlamentar Evangélica do Congresso). "O candidato que não levar em conta o voto evangélico, está condenado ao fracasso", diz ào professor universitário Paul Freston.Saiba o que pode Bolsonaro, o candidato mais votado na primeira volta, esperar dos evangélicos no próximo turno das presidenciais