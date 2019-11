Jack, o “campeão dos desfavorecidos” que morreu no ataque em Londres

O nome de uma das vítimas mortais do ataque desta sexta-feira em Londres, Reino Unido, foi divulgado. Trata-se de Jack Merritt, de 25 anos, que trabalhava no programa universitário de reabilitação de reclusos onde estava presente o seu homicida.

Merritt coordenava o curso Learning Together, do instituto de criminologia da Universidade de Cambridge. As aulas de nível universitário juntavam reclusos que estudavam na prisão e alunos da universidade de Cambridge e sexta-feira, decorria uma sessão no Fishmongers’ Hall, junto à London Bridge. O ataque terrorista começou nesse local, e o homicida foi travado por algumas pessoas que cometeram crimes e por um chef polaco que usou como arma um dente de narval que se encontrava na parede.

Apesar dos esforços de alguns reclusos, não foi possível salvar Jack. A morte foi confirmada pelo pai. "O meu filho, Jack, que foi morto neste ataque, não gostaria que a sua morte fosse usada como pretexto para mais sentenças draconianas ou para deter pessoas sem necessidade", escreveu David Merritt no Twitter.

"Cambridge perdeu um filho orgulhoso e um campeão para os desfavorecidos de todo o lado, mas especialmente aqueles que tinham sido penalizados pela vida, que acabaram no sistema prisional", afirmou.

Segundo o jornal The Telegraph, Jack Merritt morreu com a "crença de que todos os que erram são capazes de se redimir".

Jack tinha uma namorada, Leanne, com quem passou férias em Sevilha, Espanha, há poucas semanas. No Dia Internacional da Mulher, partilhou uma fotografia da sua mãe no Instagram.