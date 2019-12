O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser acusado de distorcer factos do ataque ocorrido na London Bridge, na passada sexta-feira, e utilizar o incidente para "aproveitamento político" ao tentar deitar culpas no Partido Trabalhista pela libertação do terrorista que esfaqueou duas pessoas até à morte.

Apesar de um dos familiares das vítimas ter pedido que a morte do seu filho não fosse utilizada como desculpa para uma reação política, Johnson indicou que um "governo de esquerda" era responsável por Usman Khan ter sido libertado – em referência ao autarca de Londres, Sadiq Khan, do Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn.

David Merrit, filho do jovem de 25 anos que foi uma das vítimas do ataque, utilizou as redes sociais para indicar o seu desagrado naquilo que considerou ser um "aproveitamento político" do primeiro-ministro britânico, na qual Boris aproveita o ataque para justificar agravamentos de políticas de segurança e de justiça no Reino Unido.

"Não utilize a morte do meu filho, e as suas fotografias e de outros colegas – para promover a sua vil propaganda. O Jack lutou contra tudo o que você defende – ódio, divisão e ignorância", escreveu o pai de Jack Merritt no Twitter, após o ataque onde cinco pessoas foram esfaqueadas antes das autoridades abaterem Usman Khan a tiro.