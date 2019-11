A polícia holandesa anunciou hoje a detenção de um homem de 35 anos, suspeito do esfaqueamento que ocorreu em Haia, Holanda, esta sexta-feira.Três menores ficaram feridos. Segundo a polícia de Haia, o suspeito não tem "nenhuma casa ou local para ficar fixo".Os esfaqueamentos decorreram no centro de Haia. Os investigadores ainda estão a apurar os motivos do suspeito.