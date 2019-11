James Ford, de 42 anos, foi identificado como uma das pessoas que se atravessou no caminho do terrorista da London Bridge, esta sexta-feira. Conseguiu derrubá-lo com a ajuda de outros civis. Porém, a família da jovem de 21 anos que ele matou em 2003 falou com a imprensa, e pede que ele não seja considerado um herói.

Ford estava de licença da prisão durante 24 horas. Está a cumprir pena em Kent, mas encontrava-se num evento de reabilitação de reclusos no Fishmongers’ Hall, um edifício junto à ponte. Usman Khan, o terrorista da ponte, também se encontrava no mesmo evento.

Na ponte, Ford foi uma das pessoas a travar Khan. Também tentou salvar a vida de uma mulher que tinha sido esfaqueada, segundo o jornal The Telegraph.





James Ford

O crime de Ford e como foi descoberto

Em 2003, Ford matou Amanda Champion, de 21 anos. A jovem tinha uma idade mental de 15 anos, de acordo com o jornal The Guardian. O corpo foi encontrado perto de sua casa, em Kent. A vítima tinha sido estrangulada e degolada.

A polícia não tinha pistas sobre o crime até que uma funcionária de uma associação de caridade, a Samaritans, telefonou denunciando um homem que tinha confessado o homicídio de uma jovem. A funcionária foi despedida da associação por ter violado as regras de confidencialidade.

No mês depois de ter matado Amanda, Ford telefonou 45 vezes para a Samaritans devido a pensamentos suicidas.

A família de Amanda Champion contestou que Ford seja tratado como um herói. "Ele não é herói. Ele é um homicida que estava fora da prisão durante um dia, e nós como família [da vítima] não sabíamos de nada. Ele assassinou uma rapariga com uma doença mental. Não é um herói, absolutamente. Estou tão furiosa. Deixaram-no sair sem nos dizer nada. Algum parente meu podia estar em Londres e esbarrar com ele. Foi um choque muito grande. Não me interessa o que ele fez hoje, é um assassino", frisa Angela Cox, tia de Amanda.

Ford foi condenado a prisão perpétua, tendo que cumprir obrigatoriamente 15 anos da pena.