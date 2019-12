Saskia Jones é a segunda vítima do ataque na Ponte de Londres

Jack, o "campeão dos desfavorecidos" que morreu no ataque em Londres O nome de uma das vítimas mortais do ataque desta sexta-feira em Londres, Reino Unido, foi divulgado. Trata-se de Jack Merritt, de 25 anos, que trabalhava no programa universitário de reabilitação de reclusos onde estava presente o seu homicida. Merritt coordenava o curso Learning Together, do instituto de criminologia da Universidade de Cambridge.

Khan, de 28 anos, foi morto a tiro pela polícia após ter assassinado duas pessoas e ferido outras três na ponte de Londres, na passada sexta-feira.

A segunda vítima do ataque de sexta-feira na Ponte de Londres era uma ex-estudante da Universidade de Cambridge, chamada Saskia Jones. De acordo com imprensa britânica, Jones tinha 23 anos. A identidade da vítima foi revelada pelo vice-reitor do estabelecimento de ensino onde a jovem estava inscrita, Stephen J. Toope.Segundo a publicação britânica Mirror, tanto a mulher, como Jack Merritt, o homem que morreu às mãos do atacante, estavam na capital inglesa para uma conferência de ex-prisioneiros na qual o atacante, Usman Khan, tinha permissão para participar. Essa conferência foi organizada pela Universidade de Cambridge.