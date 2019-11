O que é que um narval tem que ver com o ataque na London Bridge?

Esta sexta-feira, duas pessoas morreram na sequência de um ataque terrorista na London Bridge, em Londres, Reino Unido. Um homem esfaqueou várias pessoas e acabou por ser travado por civis antes de ser abatido pela polícia. Entre as "armas" usadas pelos civis, encontra-se um extintor e uma presa de narval.

O narval é uma baleia que vive nas águas geladas ao redor do Canadá, Rússia e Gronelândia e pode chegar aos 50 anos. Há quem lhes chame os "unicórnios do mar". A presa é na verdade o dente canino esquerdo a sair do lábio, revela a National Geographic.





A presa do narval era vendida nos tempos medievais. Uma estava na parede do Fishmongers’ Hall, o edifício na London Bridge onde o ataque terrorista desta sexta-feira começou.

Para travar o terrorista, um chef polaco chamado Lucasz retirou a presa de narval com um metro e meio que estava na parede e usou-a como arma, como se pode ver neste vídeo. Nas imagens, vê-se outra pessoa a usar um extintor.

Speechless. Members of the public with nothing but a narwhal tusk and a fire extinguisher tackle a murderous terrorist.



Heroism, pure and simple. pic.twitter.com/QAlVkFiexs — Matthew Thompson (@mattuthompson) November 30, 2019

Na noite de sexta-feira, Cressida Dick, comissária da Polícia Metropolitana de Londres, agradeceu aos civis que ajudaram a travar o terrorista, quer ao derrubá-lo quer ao seguirem as instruções das autoridades. "A ideologia vazia do terror oferece nada mais que ódio e hoje peço a todos que o rejeitem. [Londres] É uma grande cidade porque aceitamos as diferenças uns dos outros. Temos que sair mais fortes desta tragédia. Ao fazer isso asseguramos que os poucos que nos tentam dividir nunca vão conseguir", afirmou.