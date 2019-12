Ouça o estrondo que acordou Londres esta madrugada. O susto deveu-se à Força Aérea

Muitos londrinos acordaram esta madrugada, cerca das quatro da manhã, com um estrondo. Algumas casas tremeram e há relatos de se terem ouvido carros da polícia de seguida.





#explosion heard this sound in North West London pic.twitter.com/6vsbswJuou — Kiran Topan (@topman71) December 1, 2019

O estrondo sentiu-se em Londres e Hertfordshire, dois dias depois de um ataque terrorista na London Bridge. O susto foi provocado pelos jatos da Real Força Aérea. "Dois caças Typhoon foram accionados às 4h09 esta madrugada, como parte dos procedimentos de Alerta de Reação Rápida do Reino Unido, depois de uma aeronave ter perdido as comunicações no espaço aéreo britânico. O avião foi interceptado e as suas comunicações foram restabelecidas. Os caças estão a voltar à sua base", explicou o Ministério da Defesa.Ao jornal The Guardian, um residente disse ter pensado que algo tinha caído por cima da casa. No Twitter, houve quem falasse de janelas a tremer e de alarmes de carros a soar.