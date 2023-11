A vítima foi transportada para o hospital em estado grave. O motivo do ataque ainda é desconhecido.

Antigo vice-presidente do Parlamento Europeu baleado na cabeça

Alejo Vidas-Quadras, antigo vice-presidente do Parlamento Europeu, foi baleado esta quinta-feira, em Madrid. O político sofreu um ferimento na zona do maxilar.



REUTERS/Wiktor Dabkowski

Alejo Vidas-Quadras, antigo presidente do Partido Popular da Catalunha e fundador do VOX, caminhava pela rua quando foi abordado por uma mota com dois ocupantes e baleado à queima-roupa pelo pendura.

A vítima de 78 anos sofreu um ferimento na zona do maxilar, tendo sido transportado para o hospital La Princesa em estado grave. Alejo Vidas-Quadras encontra-se estável e a sua vida não corre perigo, segundo o El Mundo.

A Polícia Nacional espanhola está a investigar o caso, sendo ainda desconhecido o motivo do ataque.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Alejo Vidas-Quadras foi presidente do Partido Popular da Catalunha entre 1991 e 1996 e vice-presidente do Parlamento Europeu de 1999 a 2014. Atualmente é uma das figuras chave da direita espanhola.