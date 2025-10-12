Israel só liberta palestinianos após confirmar regresso de todos os reféns

Sábado – Pense por si

Porta-voz do primeiro-ministro israelita anunciou que libertação dos prisioneiros só acontece após entrega de todos os reféns, vivos ou mortos.

Israel só libertará os detidos palestinianos após confirmação que todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, foram devolvidos, adiantou hoje uma porta-voz do primeiro-ministro israelita.

Porta-voz do primeiro-ministro israelita fala sobre libertação de reféns palestinianos
Porta-voz do primeiro-ministro israelita fala sobre libertação de reféns palestinianos

“Os prisioneiros palestinianos [cuja libertação está prevista no âmbito da troca com os reféns] serão libertados assim que Israel obtenha confirmação de que todos os reféns que devem ser libertados na segunda-feira passaram a fronteira israelita”, disse Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa ‘online’.

No decurso da última trégua a confirmação da identidade dos reféns mortos só foi obtida depois de uma autópsia no Instituto de Medicina Legal Israelita.

