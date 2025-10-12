Israel só liberta palestinianos após confirmar regresso de todos os reféns

Porta-voz do primeiro-ministro israelita anunciou que libertação dos prisioneiros só acontece após entrega de todos os reféns, vivos ou mortos.

Edição de 7 a 13 de outubro

Israel só libertará os detidos palestinianos após confirmação que todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, foram devolvidos, adiantou hoje uma porta-voz do primeiro-ministro israelita.



Porta-voz do primeiro-ministro israelita fala sobre libertação de reféns palestinianos

“Os prisioneiros palestinianos [cuja libertação está prevista no âmbito da troca com os reféns] serão libertados assim que Israel obtenha confirmação de que todos os reféns que devem ser libertados na segunda-feira passaram a fronteira israelita”, disse Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa ‘online’.

No decurso da última trégua a confirmação da identidade dos reféns mortos só foi obtida depois de uma autópsia no Instituto de Medicina Legal Israelita.