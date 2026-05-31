Israel intensifica ataques no sul do Líbano e captura Castelo de Beaufort, construído na época dos cruzados

As tropas israelitas capturaram uma montanha estratégica, encimada por um castelo construído pelos cruzados, no sul do Líbano, classificado pela Unesco.

É a incursão mais profunda de Israel no Líbano em mais de um quarto de século. A captura do castelo de Beaufort, fortaleza construída pelos cruzados perto da cidade de Nabatiyeh, ocorreu após dias de intensos combates e ataques aéreos em aldeias próximas, onde as tropas israelitas combateram membros do Hezbollah, um conflito que decorre desde 2 de março. As hostilidades começaram quando o Hezbollah lançou rockets contra o norte de Israel dois dias após os EUA e Israel terem atacado o Irão.



O Castelo de Beaufort foi capturado pelas tropas israelitas AP Photo/AHMED MANTASH

Na rede social X, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que a bandeira de Israel voltou a ser hasteada no castelo, mais de 40 anos após a sua captura em 1982, quando as tropas israelitas permaneceram na fortaleza até 2000, ano da sua retirada.

Em comunicado, avança a Associated Press, as Forças Armadas de Israel afirmaram ter lançado uma operação há alguns dias na Cordilheira de Beaufort e no Vale de Suluki, mais a sul, com o objetivo de desmantelar as infraestruturas do Hezbollah e eliminar “ameaças diretas a civis israelitas”. Uma operação que será expandida "se necessário".

A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura também se fez ouvir no X, em defesa do património em risco. Numa publicação, a organização chama a atenção para os "danos comprovados" na Cidadela de Chamaa, bem como "os ataques relatados nas imediações do Castelo de Beaufort, ambos bens inscritos provisoriamente na Lista de Proteção Reforçada da Convenção de 1954 para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado".

"Os sítios sob 'proteção reforçada' beneficiam do mais elevado nível de proteção legal contra ataques e utilização para fins militares. Os danos nestas instituições privam as comunidades do acesso à cultura e aos espaços partilhados, essenciais para a recuperação e coesão social", lê-se na publicação.

In the context of the recent aggravation of hostilities in Lebanon, @UNESCO is deeply alarmed by the verified damages affecting Chama’ Citadel as well as the reported strikes in the immediate vicinity of Beaufort Castle, both properties provisionally inscribed on the List of… pic.twitter.com/HhrZodWuaO — UNESCO ??? #Education #Sciences #Culture ???? (@UNESCO) May 29, 2026

O Castelo de Beaufort é uma fortaleza do século XII, mandada construir por Fulque, rei cruzado de Jerusalém. Um nobre francês que se casou com Melisenda, filha e herdeira do anterior rei de Jerusalém, Balduíno II, numa época em que o Reino de Jerusalém era um Estado cristão.